У Росії заявили про нестачу патронів для біатлонних гвинтівок

Все через санкції.

Президент Союза біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров заявив про нестачу патронів для біатлонних гвинтівок, інформує ZN.ua .

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"Основна проблема – патрони та їх вартість. З цим справді біда. Вітчизняний виробник патронів "Олімп" не в змозі задовольнити наші потреби через обмежені потужності, ціна на їх продукцію без видимих причин теж зросла дворазово. Є пара компаній, які забезпечують постачання звичних імпортних патронів, але через зміну логістичних ланцюжків це обходиться надзвичайно дорого", - заявив Майгуров в ефірі "Матч ТБ".

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

У березні виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій Білорусі та Росії, а у вересні продовжив усунення.