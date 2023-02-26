Легіонер і два українці: "Динамо" дозаявило на сезон трьох футболістів

Заявку киян поповнили кілька гравців.

Легіонер і два українці:
"Динамо" вирішило залишити Беніто у команді
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" поповнило заявку команди на сезон трьома новими футболістами.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перед стартом другої половини сезону за списком A (гравці старше 21 року) були дозаявлені воротар Валентин Моргун, який гратиме під 51-м номером, а також півзахисники Богдан Лєднєв (№70) та Беніто (№77).

21-річний Моргун раніше виступав за молодіжні команди столичного клубу. 24-річний Лєднєв нещодавно повернувся з оренди в угорському "Фехерварі", проте отримав травму і найближчими місяцями на поле не вийде.

Нігерійський футболіст Беніто до літа минулого року грав за хорватську "Горицю" в оренді, а наприкінці листопада знову приєднався до "Динамо" та проходить підготовку до відновлення сезону з командою Мірчі Луческу в Туреччині.


Данило Слесь, ZN.ua





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