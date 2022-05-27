Абрамович официально продал "Челси" американским инвесторам

РоSSиянин больше не владеет лондонским "Челси".

Абрамович официально продал
Абрамович владел "Челси" с 2003 года
© CNN

РоSSийский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси", о чем свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Сумма сделки составила 4,25 миллиарда фунтов (5 миллиардов евро), а новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.

Напомним, что Роман Абрамович попал под санкции после вторжения РоSSии в Украину и вынужден был продать лондонский клуб. При этом бизнесмен не получит выгоду от сделки - это было главное условие продажи клуба. Сумма за покупку акций "Челси" составила порядка 2,5 миллиардов фунтов - все эти деньги будут переведены на замороженный банковский счет, а затем пойдут на благотворительность.

РоSSийский миллиардер владел клубом со 2 июля 2003 года. По данным на 2022 год, "Челси" занимает восьмое место в списке клубов с самыми высокими доходами. За этот период "Челси" неоднократно становился победителем чемпионата Англии и Лиги чемпионов.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Свитолина потеряет статус первой ракетки УкраиныСвитолина потеряет статус первой ракетки Украины
ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из РоSSии и БеларусиATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из РоSSии и Беларуси
Украинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан ГарросУкраинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан Гаррос
"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко официально попрощался с "Вест Хэмом"Ярмоленко официально попрощался с "Вест Хэмом"
Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистовПетраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов
Сезон футбольных Первой и Второй лиг Украины официально признан недоиграннымСезон футбольных Первой и Второй лиг Украины официально признан недоигранным
Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клубаЭра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба
УАФ официально утвердила досрочное завершение сезона в УПЛУАФ официально утвердила досрочное завершение сезона в УПЛ
"Теперь официально": умер один из самых влиятельных футбольных агентов мира"Теперь официально": умер один из самых влиятельных футбольных агентов мира
Легендарный велогонщик продал велосипед победителя "Тур де Франс" ради помощи украинским детямЛегендарный велогонщик продал велосипед победителя "Тур де Франс" ради помощи украинским детям
Украинский тренер продал медаль победителя Кубка УЕФА за крупную сумму и передаст все деньги ВСУУкраинский тренер продал медаль победителя Кубка УЕФА за крупную сумму и передаст все деньги ВСУ
"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол"Черноморец" официально объявил о назначении нового главного тренера. Футбол
Официально: НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду-2022Официально: НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости