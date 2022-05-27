Абрамович официально продал "Челси" американским инвесторам

РоSSийский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси", о чем свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Сумма сделки составила 4,25 миллиарда фунтов (5 миллиардов евро), а новым владельцем клуба стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.

Напомним, что Роман Абрамович попал под санкции после вторжения РоSSии в Украину и вынужден был продать лондонский клуб. При этом бизнесмен не получит выгоду от сделки - это было главное условие продажи клуба. Сумма за покупку акций "Челси" составила порядка 2,5 миллиардов фунтов - все эти деньги будут переведены на замороженный банковский счет, а затем пойдут на благотворительность.

РоSSийский миллиардер владел клубом со 2 июля 2003 года. По данным на 2022 год, "Челси" занимает восьмое место в списке клубов с самыми высокими доходами. За этот период "Челси" неоднократно становился победителем чемпионата Англии и Лиги чемпионов.