"Теперь официально": умер один из самых влиятельных футбольных агентов мира

Информацию подтвердила семья агента.

Райола боролся с продолжительной болезнью легких
© Marca

В возрасте 54 лет ушел из жизни итальянский футбольный агент Мино Райола, об этом в его Twitter сообщила семья агента.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти наиболее бережного и невероятного футбольного агента в истории. Мино сражался до конца с той же силой, с которой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал", – говорится в сообщении.

Отметим, что 28 апреля итальянские СМИ уже сообщали о смерти Райолы после продолжительной болезни. Однако сам же Мино опроверг эту информацию.

Райола являлся одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. Среди его клиентов голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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