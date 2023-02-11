Зіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війні

У лавах ЗСУ Україну захищає велика кількість футбольних уболівальників, інформує ZN.ua.

Зіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війні
Ярмоленко – капітан збірної України
© УАФ

Зіркові українські футболісти у рамках проекту "Трибуна Героїв" звернулися до родин фанатів, які загинули на війні.

У записі відео взяли участь Андрій Ярмоленко, Андрій П'ятов, Олександр Зінченко, Сергій Сидорчук, Георгій Бущан, Тарас Степаненко та Микола Шапаренко.

Відео можна подивитися тут.

"Трибуна Героїв" – унікальний благодійний фонд, створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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