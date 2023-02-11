Зіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війні
У лавах ЗСУ Україну захищає велика кількість футбольних уболівальників, інформує
Зіркові українські футболісти у рамках проекту "Трибуна Героїв" звернулися до родин фанатів, які загинули на війні.
У записі відео взяли участь Андрій Ярмоленко, Андрій П'ятов, Олександр Зінченко, Сергій Сидорчук, Георгій Бущан, Тарас Степаненко та Микола Шапаренко.
Відео можна подивитися
"Трибуна Героїв" – унікальний благодійний фонд, створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.