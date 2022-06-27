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2022-06-27
Світоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги України
Зірки українського тенісу пожертвували пам'ятні речі.
Стаховський продав ракетку
Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський взяли участь в аукціонах, повідомляє
Світоліна в рамках дня тенісу The Parsons Green Club у Фулхемі виставила на аукціон ракетку та форму з переможного матчу на Олімпіаді в Токіо, який приніс їй бронзову медаль.
Усі гроші від цього лоту будуть направлені до Фонду Еліни Світоліної для допомоги Україні у боротьбі з військовою агресією Росії.
Стаховський взяв участь в аукціоні, який пройшов у Братиславі (Словаччина). Тенісист продав ракетку, якою зіграв свій останній матч за збірну України.
Цей лот приніс 12 тисяч євро, які буде переведено на рахунок Фонду Госпітальєрів України.
Данило Слесь, ZN.ua