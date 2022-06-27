Світоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги України

Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський взяли участь в аукціонах, повідомляє BTU .

Світоліна в рамках дня тенісу The Parsons Green Club у Фулхемі виставила на аукціон ракетку та форму з переможного матчу на Олімпіаді в Токіо, який приніс їй бронзову медаль.

Усі гроші від цього лоту будуть направлені до Фонду Еліни Світоліної для допомоги Україні у боротьбі з військовою агресією Росії.

Стаховський взяв участь в аукціоні, який пройшов у Братиславі (Словаччина). Тенісист продав ракетку, якою зіграв свій останній матч за збірну України.

Цей лот приніс 12 тисяч євро, які буде переведено на рахунок Фонду Госпітальєрів України.