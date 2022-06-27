Світоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги України

Зірки українського тенісу пожертвували пам'ятні речі.

Світоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги України
Стаховський продав ракетку

Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський взяли участь в аукціонах, повідомляє BTU.

Світоліна в рамках дня тенісу The Parsons Green Club у Фулхемі виставила на аукціон ракетку та форму з переможного матчу на Олімпіаді в Токіо, який приніс їй бронзову медаль.

Усі гроші від цього лоту будуть направлені до Фонду Еліни Світоліної для допомоги Україні у боротьбі з військовою агресією Росії.

Стаховський взяв участь в аукціоні, який пройшов у Братиславі (Словаччина). Тенісист продав ракетку, якою зіграв свій останній матч за збірну України.

Цей лот приніс 12 тисяч євро, які буде переведено на рахунок Фонду Госпітальєрів України.


Данило Слесь, ZN.ua





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