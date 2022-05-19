Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов

Игроки не сыграют против Шотландии.

Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов
Беседин не сыграет против Шотландии
© ФК Динамо

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение исключить из команды пять футболистов, сообщает пресс-служба УАФ.

После первого этапа подготовки команду покинут Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца и Ефим Конопля.

Кроме того, обследование Дениса Попова показало, что у игрока повреждение ахиллового сухожилия, которое требует около двух недель лечения. Учитывая большое количество матчей, которые команда проведет в июне, он остается в расположении сборной, где будет проходить курс реабилитации.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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