Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов
Игроки не сыграют против Шотландии.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение исключить из команды пять футболистов, сообщает
После первого этапа подготовки команду покинут Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца и Ефим Конопля.
Кроме того, обследование Дениса Попова показало, что у игрока повреждение ахиллового сухожилия, которое требует около двух недель лечения. Учитывая большое количество матчей, которые команда проведет в июне, он остается в расположении сборной, где будет проходить курс реабилитации.
Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.