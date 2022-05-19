Петраков официально исключил из сборной Украины пять футболистов

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение исключить из команды пять футболистов, сообщает пресс-служба УАФ .

После первого этапа подготовки команду покинут Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца и Ефим Конопля.

Кроме того, обследование Дениса Попова показало, что у игрока повреждение ахиллового сухожилия, которое требует около двух недель лечения. Учитывая большое количество матчей, которые команда проведет в июне, он остается в расположении сборной, где будет проходить курс реабилитации.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.