IBA виставляє себе на посміховисько перед усім світом – Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу з боксу відреагував на дії організації, інформує ZN.ua.

IBA виставляє себе на посміховисько перед усім світом – Володимир Кличко
Володимира Кличка шокувало рішення IBA
© planetolog.ru

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) повернути у міжнародні турніри росіян та білорусів.

"Чи можете ви нокаутувати себе? Так. IBA є прикладом і виставляє себе на посміховисько перед усім світом, зневажаючи гуманістичні та загальнолюдські цінності.

Бокс заслуговує на краще. Який сором", – написав Кличко у Twitter.

Нагадаємо, рада директорів IBA зняла всі обмеження щодо боксерів із РФ та Білорусі, попри продовження війни в Україні та рекомендації МОК. Керівником організації є росіянин Умар Кремльов.

При цьому IBA усунула Федерацію боксу України після рішення змінити президента організації.


Данило Слесь, ZN.ua





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