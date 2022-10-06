IBA виставляє себе на посміховисько перед усім світом – Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) повернути у міжнародні турніри росіян та білорусів.

"Чи можете ви нокаутувати себе? Так. IBA є прикладом і виставляє себе на посміховисько перед усім світом, зневажаючи гуманістичні та загальнолюдські цінності.

Бокс заслуговує на краще. Який сором", – написав Кличко у Twitter .

Нагадаємо, рада директорів IBA зняла всі обмеження щодо боксерів із РФ та Білорусі, попри продовження війни в Україні та рекомендації МОК. Керівником організації є росіянин Умар Кремльов.

При цьому IBA усунула Федерацію боксу України після рішення змінити президента організації.