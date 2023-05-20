Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм

Українець не став відповідати супернику.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) штовхнув українського боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) на заключній битві поглядів перед боєм, інформує ZN.ua .

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Боксери пройшли процедуру зважування, під час якої вклалися у ліміт легкої ваги (Хейні – 61,1 кг, Ломаченко – 61,2 кг). Потім боксери зустрілися віч-на-віч. На битві поглядів американський боксер щось говорив, після чого штовхнув українця та залишив сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE! #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023

Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena орієнтовно вранці 21 травня по Києву. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє Хейні. Варто зазначити, що промоутерська компанія Top Rank покаже поєдинок для українців безкоштовно на YouTube.