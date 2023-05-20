Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм

Українець не став відповідати супернику.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) штовхнув українського боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) на заключній битві поглядів перед боєм, інформує ZN.ua.

Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм
© Top Rank

Боксери пройшли процедуру зважування, під час якої вклалися у ліміт легкої ваги (Хейні – 61,1 кг, Ломаченко – 61,2 кг). Потім боксери зустрілися віч-на-віч. На битві поглядів американський боксер щось говорив, після чого штовхнув українця та залишив сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023

Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena орієнтовно вранці 21 травня по Києву. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє Хейні. Варто зазначити, що промоутерська компанія Top Rank покаже поєдинок для українців безкоштовно на YouTube.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFCУкраїнський боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC
Футболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставкиФутболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставки
Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024
Стали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної УкраїниСтали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної України
"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу
Блок рекламы


Похожие новости
Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовноБій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно
"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні
Ломаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світуЛомаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світу
Мудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛМудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛ
Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітраУкраїнський клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра
Збірна України перед матчем з Англією обіграла дублюючий склад команди АПЛЗбірна України перед матчем з Англією обіграла дублюючий склад команди АПЛ
Без уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з АнглієюБез уболівальників та ЗМІ: збірна України зіграє з клубом АПЛ перед матчем з Англією
Стали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з АнглієюСтали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з Англією
Знаменитого російського боксера змусили заклеїти прапор РФ перед боємЗнаменитого російського боксера змусили заклеїти прапор РФ перед боєм
Український ексчемпіон світу Гвоздик відновив кар'єру переможним боємУкраїнський ексчемпіон світу Гвоздик відновив кар'єру переможним боєм
Последние новости
Подгружаем последние новости