Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм

Боксери пройшли процедуру зважування, під час якої вклалися у ліміт легкої ваги (Хейні – 61,1 кг, Ломаченко – 61,2 кг). Потім боксери зустрілися віч-на-віч. На битві поглядів американський боксер щось говорив, після чого штовхнув українця та залишив сцену.
Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena орієнтовно вранці 21 травня по Києву. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє Хейні. Варто зазначити, що промоутерська компанія Top Rank покаже поєдинок для українців безкоштовно на YouTube.