Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм

Українець не став відповідати супернику.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) штовхнув українського боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) на заключній битві поглядів перед боєм, інформує ZN.ua .

Боксери пройшли процедуру зважування, під час якої вклалися у ліміт легкої ваги (Хейні – 61,1 кг, Ломаченко – 61,2 кг). Потім боксери зустрілися віч-на-віч. На битві поглядів американський боксер щось говорив, після чого штовхнув українця та залишив сцену.