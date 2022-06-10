Левандовски берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире - президент Польского футбольного союза
Нападающий "Баварии" активно поддерживает Украину на фоне военного вторжения РоSSии, информирует
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отметил позицию нападающего сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, который публично поддержал Украину после начала военного вторжения РоSSии.
"Роберт Левандовски - лучший игрок мира, а вместе с тем прекрасно понимает наших соотечественников и знает, чем мы живем каждый день. И это несмотря на то, что он играет за границей в "Баварии".
Таким образом, Роберт представляет все наше общество не только на футбольном поле, где прославляет Польшу, но и берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире. Так же, как и поляки, которые сразу с первых часов нападения на Украину стали помогать нашим соседям", - цитирует Кулешу
Напомним, сборная Польши отказалась играть с Россией после начала вторжения РФ в Украину, а Левандовски неоднократно выступал в поддержку украинского народа, в том числе от имени клубов и футболистов Бундеслиги.