Левандовски берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире - президент Польского футбольного союза

Нападающий "Баварии" активно поддерживает Украину на фоне военного вторжения РоSSии, информирует ZN.ua.

Левандовски берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире - президент Польского футбольного союза
Левандовски поддержал Украину
© Bild

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отметил позицию нападающего сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, который публично поддержал Украину после начала военного вторжения РоSSии.

"Роберт Левандовски - лучший игрок мира, а вместе с тем прекрасно понимает наших соотечественников и знает, чем мы живем каждый день. И это несмотря на то, что он играет за границей в "Баварии".

Таким образом, Роберт представляет все наше общество не только на футбольном поле, где прославляет Польшу, но и берет на себя ответственность быть послом украинцев в мире. Так же, как и поляки, которые сразу с первых часов нападения на Украину стали помогать нашим соседям", - цитирует Кулешу Tribuna.com.

Напомним, сборная Польши отказалась играть с Россией после начала вторжения РФ в Украину, а Левандовски неоднократно выступал в поддержку украинского народа, в том числе от имени клубов и футболистов Бундеслиги.


Данил Слесь, ZN.ua





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