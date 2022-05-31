На войне против роSSийских оккупантов погиб украинский чемпион Европы по рукопашному бою

Чемпион Европы по рукопашному бою и детский тренер Вадим Сотников погиб на войне против РоSSии.

"Невозможно представить... не хочется верить... Невыносимая боль и печаль... Лучшие уходят, но навсегда остаются в наших сердцах. Сотник Вадим погиб в бою, защищая свою Украину.

Великий спортсмен, верный друг, любящий сын, человек с большой буквы - вечная память о тебе. Глубочайшие соболезнования родным и близким!", - говорится в заявлении Криворожской федерации рукопашного боя в Facebook .

Подробности и место смерти украинского спортсмена не указываются. Сотников неоднократно становился чемпионом Украины по рукопашному бою, выигрывал золото континентального первенства и побеждал на других международных турнирах.