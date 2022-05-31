На войне против роSSийских оккупантов погиб украинский чемпион Европы по рукопашному бою

Украинец защищал страну от РФ.

На войне против роSSийских оккупантов погиб украинский чемпион Европы по рукопашному бою
Сотников добровольцем отправился на фронт с начала полномасштабной войны
© ТСН

Чемпион Европы по рукопашному бою и детский тренер Вадим Сотников погиб на войне против РоSSии.

"Невозможно представить... не хочется верить... Невыносимая боль и печаль... Лучшие уходят, но навсегда остаются в наших сердцах. Сотник Вадим погиб в бою, защищая свою Украину.

Великий спортсмен, верный друг, любящий сын, человек с большой буквы - вечная память о тебе. Глубочайшие соболезнования родным и близким!", - говорится в заявлении Криворожской федерации рукопашного боя в Facebook.

Подробности и место смерти украинского спортсмена не указываются. Сотников неоднократно становился чемпионом Украины по рукопашному бою, выигрывал золото континентального первенства и побеждал на других международных турнирах.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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