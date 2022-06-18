Усик впервые показал, как готовится к реваншу против Джошуа

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) впервые показал, как готовится к реваншу против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

В своем инстаграме украинский боксер опубликовал фотографии с тренировки.

"Тяжелая работа", – добавил Усик к фотографиям из ринга.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.