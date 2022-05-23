У главного тренера "Милана" украли медаль во время празднования чемпионства

Стефано Пиоли получит новую награду от Серии А.

У главного тренера
Пиоли получит новую медаль
© AC Milan

У главного тренера "Милана" Стефано Пиоли была украдена медаль чемпиона Италии во время празднования.

Команда праздновала завоевание титула на стадионе после победы в гостях над "Сассуоло" (3:0) в заключительном туре сезона.

В комментарии итальянским журналистам Пиоли сообщил о краже:

"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал с шеи. Я буду благодарен, если ее вернут, другой у меня нет".

Затем Серия А отреагировала на слова тренера и сообщила, что вручит Пиоли новую медаль.

Стоит отметить, что для Стефано Пиоли это первый трофей в карьере. "Милан" стал чемпионом впервые за 11 лет.


Данил Слесь, ZN.ua

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