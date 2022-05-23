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2022-05-23
У главного тренера "Милана" украли медаль во время празднования чемпионства
Стефано Пиоли получит новую награду от Серии А.
Пиоли получит новую медаль© AC Milan
У главного тренера "Милана" Стефано Пиоли была украдена медаль чемпиона Италии во время празднования.
Команда праздновала завоевание титула на стадионе после победы в гостях над "Сассуоло" (3:0) в заключительном туре сезона.
В комментарии итальянским журналистам Пиоли сообщил о краже:
"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал с шеи. Я буду благодарен, если ее вернут, другой у меня нет".
Затем Серия А
Стоит отметить, что для Стефано Пиоли это первый трофей в карьере. "Милан" стал чемпионом впервые за 11 лет.
Данил Слесь, ZN.ua