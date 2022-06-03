РоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагом

Продолжается роSSийская изоляция в спорте.

РоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагом
РоSSияне хотели выступать под нейтральным флагом
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Международная федерация фехтования (FIE) отклонила запрос роSSийских спортсменов, которые хотели выступать как нейтральные атлеты, сообщает Inside the Games.

РоSSияне попытались оспорить решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны и получить доступ к соревнованиям хотя бы в нейтральном статусе, однако FIE им отказала.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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