РоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагом

Международная федерация фехтования (FIE) отклонила запрос роSSийских спортсменов, которые хотели выступать как нейтральные атлеты, сообщает Inside the Games .

РоSSияне попытались оспорить решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны и получить доступ к соревнованиям хотя бы в нейтральном статусе, однако FIE им отказала.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.