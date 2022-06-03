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2022-06-03
РоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагом
Продолжается роSSийская изоляция в спорте.
РоSSияне хотели выступать под нейтральным флагом© Google
Международная федерация фехтования (FIE) отклонила запрос роSSийских спортсменов, которые хотели выступать как нейтральные атлеты, сообщает
РоSSияне попытались оспорить решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны и получить доступ к соревнованиям хотя бы в нейтральном статусе, однако FIE им отказала.
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.
Алексей Леоничев, ZN.ua