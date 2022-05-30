Футболист сборной Украины извинился за фото с роSSийским певцом

Нападающий португальской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук извинился за фотографию с роSSийским певцом Бастой.

"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.

Это действительно ошибка была, и сейчас у меня ни одного русского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с "Риекой" ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотической", - сказал Яремчук в выпуске YouTube-шоу ПРЯМА ЧЕРВОНА .

Стоит отметить, что на фото также присутствует защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко.