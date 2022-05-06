Известный роSSийский боец UFC испугался выйти на бой с флагом РФ

Спортсмен сообщил, что хотел избежать провокаций.

Известный роSSийский боец UFC испугался выйти на бой с флагом РФ
РоSSиянин проиграл чемпионский бой
© Чемпионат

Известный роSSийский боец смешанных единоборств Петр Ян сообщил о том, что испугался выйти с флагом РФ на поединок против американца Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 273.

"До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше", - приводит слова Яна Чемпионат.com.

Напомним, что бой Ян – Стерлинг состоялся 10 апреля в американском Джексонвилле и завершился поражением Петра раздельным решением судей. РоSSиянин потерял чемпионский пояс в легчайшем весе.

24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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