Известный экс-игрок "Шахтера" жестко высказался о возможном возрождении донецкого клуба в "ДНР"

Футболист высмеял заявление главаря террористов.

Известный экс-игрок
Белик - уроженец Донецка
© ФК Шахтер

Экс-форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик жестко высказался о возможном возрождении донецкого клуба в "ДНР".

"Эмэмэмщик", ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спиз**ть можешь, но это временно", – написал Алексей Белик в Instagram.

Отметим, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин недавно заявил о намерении создать "настоящий" Шахтер в псевдореспублике.

Белик является уроженцем Донецка и воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" выступал с 1998 по 2008 годы.

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".

"Шахтер" был вынужден покинуть Донецк и перебраться в Киев, а проводить матчи в разных городах Украины

24 февраля нынешнего года президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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