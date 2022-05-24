Известный украинский легкоатлет рассказал о жизни в оккупированном Херсоне

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Андрей Проценко рассказал о том, как находился в роSSийской оккупации в Херсоне.

"В основном работали только маленькие магазинчики, и продукции было минимум. Знаю, что молоко по Херсону развозили в бочках, как это было в Советском Союзе. Также сейчас больше завозится роSSийская продукция очень низкого качества. А цены такие, как на элитный продукт. Мы выходили в пять вечера, и казалось, что Херсон вымер. Звуки взрывов были слышны повсюду.

Хотя мы некоторое время были в деревне, но все равно круглосуточно слышали: "Бух-бух-бух". Большинство херсонцев хотят остаться в составе Украины, ведь они понимают, что ничего хорошего РоSSия не принесет. Но есть люди, кто смирился, и они хотят только, чтобы не было взрывов, никто не стрелял, и было тихо", – рассказал Проценко в комментарии "Суспільне Спорт" .

Сообщается, что Проценко сначала был в Херсоне, а затем уехал в населенный пункт в Херсонской области, где провел 40 дней. Спортсмену все же удалось уехать с оккупированных территорий вместе с супругой и двумя детьми.