Український легкоатлет Проценко став віцечемпіоном Європи

Український легкоатлет Андрій Проценко виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні, який пройшов у Стамбулі.

Проценко виступав у стрибках у висоту і зумів посісти друге місце з результатом 2,29 метра. Цю висоту українець взяв із першої спроби, після чого намагався підкорити планку на 2,31 м та 2,33 м, але всі спроби виявилися невдалими.

У підсумку Проценко виграв срібну медаль, а перше місце посів нідерландець Дауе Амельс. Для українця це друга медаль ЧЄ у приміщенні за кар'єру після срібла Глазго-2019.

Збірна України завершила чемпіонат Європи, здобувши чотири нагороди. Раніше у штовханні ядра бронзу виграв Роман Кокошко, а у стрибках у висоту чемпіонкою стала Ярослава Магучіх, тоді як Катерина Табашник виграла бронзу.