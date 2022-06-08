Два европейских топ-клуба интересуются футболистами "Шахтера" - СМИ
"Ювентус" и "Барселона" могут подписать игроков донецкого клуба, информирует
"Ювентус" следит за футболистом сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком,
По информации источника, итальянский клуб рассматривает украинца в качестве возможного усиления атакующего потенциала команды. При этом Мудрик является одним из нескольких вариантов для туринцев.
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23-летний бразилец может усилить правый фланг защиты каталонцев. "Барселона" считает, что Додо может стать для команды новым Дани Алвесом. Контракт игрока с "горняками" истекает в 2025-м году, а сам футболист хочет сменить клуб и попробовать силы на более высоком уровне.
В СМИ также появлялась информация, что "Шахтер" получал предложения по Додо от "Фиорентины" и "Тоттенхэма".