Два европейских топ-клуба интересуются футболистами "Шахтера" - СМИ

"Ювентус" и "Барселона" могут подписать игроков донецкого клуба, информирует ZN.ua.

Два европейских топ-клуба интересуются футболистами
Мудрик заинтересовал "Ювентус"
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"Ювентус" следит за футболистом сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает украинца в качестве возможного усиления атакующего потенциала команды. При этом Мудрик является одним из нескольких вариантов для туринцев.

Также портал Sport.es сообщил о том, что "Барселона" заинтересована в подписании защитника "Шахтера" Додо.

23-летний бразилец может усилить правый фланг защиты каталонцев. "Барселона" считает, что Додо может стать для команды новым Дани Алвесом. Контракт игрока с "горняками" истекает в 2025-м году, а сам футболист хочет сменить клуб и попробовать силы на более высоком уровне.

В СМИ также появлялась информация, что "Шахтер" получал предложения по Додо от "Фиорентины" и "Тоттенхэма".


Данил Слесь, ZN.ua





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