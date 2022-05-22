Украинский боец Потеря дебютирует в UFC летом

Украинский боец Игорь Потеря 30 июля проведет дебютный бой в UFC, сообщает официальный Twitter промоушена.

Поединок пройдет в рамках UFC 277 в Техасе, а соперником украинца станет боец из Румынии Николае Негумеряну, для которого это будет пятый бой в UFC. Всего в MMA он одержал 12 побед при одном поражении.

Стоит отметить, что украинец получил контракт с UFC после того, как в сентябре прошлого года в первом раунде победил поляка Лукаша Судольски на турнире Contender Series.

Также Игорь Потеря является чемпионом украинского промоушена WWFC в полутяжелом дивизионе. В MMA у него 19 побед при двух поражениях.

Украинец должен был провести бой в рамках UFC 272 еще в марте, но из-за травмы его дебют был отложен.