Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC

Українець вдруге програв у рамках промоушена.

Український боєць напівважкої ваги Ігор Потеря зазнав поразки на турнірі UFC, який відбувся у місті Шарлотт (США), інформує ZN.ua.

Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC
© fightnews.com

Потеря зустрічався з новозеландцем Карлосом Ульбером та програв нокаутом вже у першому раунді. Поєдинок тривав лише дві хвилини.

pic.twitter.com/DInbfECM9r

— Boxing (@fightingsstreet) May 13, 2023

Варто зазначити, що українець отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.

Для Потері це четверта поразка при 19 перемогах в MMA. У UFC на його рахунку одна перемога та дві поразки.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFCУкраїнський боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC
Мессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІМессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІ
"Реал" та "Манчестер Сіті" не визначили переможця у першому півфіналі Ліги чемпіонів"Реал" та "Манчестер Сіті" не визначили переможця у першому півфіналі Ліги чемпіонів
Російський футбольний клуб вкрав емблему українського "Дніпра"Російський футбольний клуб вкрав емблему українського "Дніпра"
На ЧС з дзюдо в Катарі вигнали глядачів із георгіївськими стрічкамиНа ЧС з дзюдо в Катарі вигнали глядачів із георгіївськими стрічками
Блок рекламы


Похожие новости
Український чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантнимУкраїнський чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантним
Український футболіст став чемпіоном ПольщіУкраїнський футболіст став чемпіоном Польщі
Український клуб вигнав із команди футболістів, які грали в РосіїУкраїнський клуб вигнав із команди футболістів, які грали в Росії
Відомий український футбольний коментатор вступив до лав ЗСУВідомий український футбольний коментатор вступив до лав ЗСУ
Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у СШАУкраїнський футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США
Український гімнаст Ковтун виграв три золота Кубка світуУкраїнський гімнаст Ковтун виграв три золота Кубка світу
"Божевільне бажання побачити "Донбас Арену": український олімпійський чемпіон приїде до Донецька після деокупації міста"Божевільне бажання побачити "Донбас Арену": український олімпійський чемпіон приїде до Донецька після деокупації міста
Український стронгмен Новіков увійшов до трійки найсильніших людей світуУкраїнський стронгмен Новіков увійшов до трійки найсильніших людей світу
Молодий український футболіст відзначився двома асистами у ШотландіїМолодий український футболіст відзначився двома асистами у Шотландії
Перспективний український боксер Шевадзуцький зазнав першої поразки в кар'єріПерспективний український боксер Шевадзуцький зазнав першої поразки в кар'єрі
Последние новости
Подгружаем последние новости