Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC

Українець вдруге програв у рамках промоушена.

Український боєць напівважкої ваги Ігор Потеря зазнав поразки на турнірі UFC, який відбувся у місті Шарлотт (США), інформує ZN.ua .

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Потеря зустрічався з новозеландцем Карлосом Ульбером та програв нокаутом вже у першому раунді. Поєдинок тривав лише дві хвилини.

Варто зазначити, що українець отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.

Для Потері це четверта поразка при 19 перемогах в MMA. У UFC на його рахунку одна перемога та дві поразки.