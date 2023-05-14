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2023-05-14
Український боєць Потеря програв нокаутом бій у UFC
Українець вдруге програв у рамках промоушена.
Український боєць напівважкої ваги Ігор Потеря зазнав поразки на турнірі UFC, який відбувся у місті Шарлотт (США), інформує
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Потеря зустрічався з новозеландцем Карлосом Ульбером та програв нокаутом вже у першому раунді. Поєдинок тривав лише дві хвилини.
May 13, 2023
Варто зазначити, що українець отримав контракт із UFC після того, як у вересні 2021 року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольські на турнірі Contender Series.
Для Потері це четверта поразка при 19 перемогах в MMA. У UFC на його рахунку одна перемога та дві поразки.
Данило Слесь, ZN.ua