Український боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразки

Український боєць Ігор Потеря 30 липня провів дебютний бій у UFC та зазнав поразки технічним нокаутом.

UFC 277 пройшов у Далласі (США).

Суперником Потері був представник Румунії Ніколає Негумеряну. Українець активно розпочав бій, але потім його опонент перевів боротьбу у партер та утримував там українця до кінця першого раунду.

У другому раунді було видно, що Потеря сильно втомився, чим скористався Негумеряну. Румун почав проводити потужну атаку, через що рефері був змушений зупинити бій та зафіксувати поразку українця.

SERIES OF KNEES GETS THE WIN FOR NEGUMEREANU IN THE SECOND #UFC277 pic.twitter.com/NP1EFTPAU6 - Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 30, 2022

Варто зазначити, що українець отримав контракт із UFC після того, як у вересні минулого року у першому раунді переміг поляка Лукаша Судольскі на турнірі Contender Series.

Також Ігор Потеря є чемпіоном українського промоушену WWFC у напівважкому дивізіоні. У MMA має 19 перемог при трьох поразках. Для нього це перша поразка з 2017 року, а дострокова - з 2015-го.