Український боєць Потеря дебютував у UFC з дострокової поразки

Український боєць Ігор Потеря 30 липня провів дебютний бій у UFC та зазнав поразки технічним нокаутом.

UFC 277 пройшов у Далласі (США).

Суперником Потері був представник Румунії Ніколає Негумеряну. Українець активно розпочав бій, але потім його опонент перевів боротьбу у партер та утримував там українця до кінця першого раунду.

У другому раунді було видно, що Потеря сильно втомився, чим скористався Негумеряну. Румун почав проводити потужну атаку, через що рефері був змушений зупинити бій та зафіксувати поразку українця.