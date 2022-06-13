МИД Польши осудил переход своего футболиста в роSSийский клуб
Польский футболист продолжит карьеру в Москве.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач раскритиковал польского защитника Мацея Рыбуса за переход в роSSийский "Спартак".
"Нет ничего более постыдного, чем прикрываться благом семьи, когда речь идет просто о больших деньгах. И это кровавые деньги. Надеюсь, что для него больше не будет места в сборной. Играть с орлом на груди – это гордость. И это только для тех, кто это понимает", – написал Пшидач в
"Все игроки, выступающие в РПЛ, хотели бы попасть в "Спартак". Мне это удалось. Я очень счастлив, моя семья счастлива", – ранее сказал на презентации в московском клубе Рыбус.
Рыбус начинал карьеру на родине в "Легии" (135 матчей / 16 голов / 22 голевые передачи), затем выступал в РоSSии за "Терек"(109/19/19), во Франции — за "Лион" (28 матчей / 2 голевые передачи), а с 2017 года играл за московский "Локомотив". Также Рыбус провел 66 матчей за сборную Польши.