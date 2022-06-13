МИД Польши осудил переход своего футболиста в роSSийский клуб

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач раскритиковал польского защитника Мацея Рыбуса за переход в роSSийский "Спартак".

"Нет ничего более постыдного, чем прикрываться благом семьи, когда речь идет просто о больших деньгах. И это кровавые деньги. Надеюсь, что для него больше не будет места в сборной. Играть с орлом на груди – это гордость. И это только для тех, кто это понимает", – написал Пшидач в твиттере .

"Все игроки, выступающие в РПЛ, хотели бы попасть в "Спартак". Мне это удалось. Я очень счастлив, моя семья счастлива", – ранее сказал на презентации в московском клубе Рыбус.