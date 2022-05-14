На нынешний «Пробег под каштанами» в этом году можно будет выйти в любом безопасном месте

Дистанция пробега составит 5 км.

На нынешний «Пробег под каштанами» в этом году можно будет выйти в любом безопасном месте

В этом году "Пробег под каштанами" состоится 29 мая. Мероприятие состоится, чтобы собрать средства для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Об этом сообщил "Вечерний Киев".

"Несмотря на все, 29 мая, в День Киева, каждый может в любое удобное время и в любом безопасном месте преодолеть символические 5 км", - говорится в сообщении.

Организаторы призвали участников выйти на прогулку или пробежку и найти на своем маршруте лист или цветок каштана. Кроме того, их можно нарисовать.

Оргкомитет сомневался, проводить ли 29-й забег, но все же решил продолжить эту традицию.

В этом году участники могут самостоятельно выбрать: пройти, пробежаться или прогуляться по дистанции около 5 км.

Напомним, полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко совместно со своим клубом запустили кампанию по сбору средств для Украины.

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