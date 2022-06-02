Матч с Уэльсом будет финалом нашей жизни - Зинченко

Лидер сборной Украины отметил, что времени радоваться у команды нет, информирует ZN.ua.

Матч с Уэльсом будет финалом нашей жизни - Зинченко
Зинченко отметил, что главный матч сборной еще впереди
© УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Шотландией (3:1) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Эмоции очень положительные. У нас нет времени радоваться. Впереди очень важный матч. Я бы назвал его финалом нашей жизни. Каждый из нас должен показать лучшую игру в нашей жизни. Все хорошо понимают, какая ситуация в стране. Тренер подобрал очень правильные слова перед игрой. Не нужно было много говорить, нужно было доказывать делом.

После начала войны мы объединились еще больше. И до этого у нас был хороший коллектив. Я хочу поблагодарить болельщиков от всей команды. Мы их слышали все 90 минут. Может быть, в нашей команде нет суперзвезд, но у нас есть команда-звезда.

Хочу, чтобы комендантский час отменили, и мы победили в войне. Хотелось бы подарить болельщикам улыбку хоть на несколько минут. Впереди очень важная игра. Мы в шаге от нашей мечты", - цитирует Зинченко Tribuna.com.

Матч сборной Украины против Уэльса в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет в Кардиффе 5 июня.


Данил Слесь, ZN.ua

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