Українець Коваленко став героєм "Спеції" у переможному матчі з "Інтером" у чемпіонаті Італії

Український футболіст Віктор Коваленко допоміг "Спеції" здобути сенсаційну перемогу над "Інтером" у матчі 26-го туру чемпіонату Італії.

Українець розпочинав поєдинок проти гранда Серії А у запасі та вийшов на заміну на 66-й хвилині, коли "Спеція" вела в рахунку 1:0.

На 83-й хвилині Лукаку зрівняв рахунок, але зрештою господарі таки вирвали несподівану перемогу. На 85-й хвилині Коваленко намагався прийняти передачу від партнера у штрафному майданчику "Інтера", але суперник штовхнув хавбека в спину, за що арбітр призначив пенальті. Нзола реалізував 11-метровий та приніс "Спеції" перемогу.

Відеоогляд матчу

27-річний Віктор Коваленко виступає за "Спецію" з літа 2021 на правах оренди з "Аталанти". Цього сезону українець провів за команду 13 матчів у чемпіонаті Італії.