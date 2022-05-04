РоSSийский спортсмен геройским поступком поддержал Украину: в РФ ему уже желают смерти

легкоатлет Александр Антонов попал под "огонь" критики и оскорблений на родине из-за того, что участвовал в состоявшемся в Екатеринбурге забеге "Майская гроза" в футболке с гербом Украины, информирует Апостроф.

Об этом сообщает e1.ru.

На соревнованиях Александр стал вторым. Его поступок в РоSSии предсказуемо жестко осудили.

"На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую людей. Понятно, что среди них есть и боты, и реальные люди, но их бесчисленное количество. "Умри, мразь" – это самое невинное", – рассказал Александр.

На поступок легкоатлета обратил внимание даже кремлевский пропагандист Владимир Соловьев:


Сергей Антонов, Апостроф

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