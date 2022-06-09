Лучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканалом

Оккупанты не смогут посмотреть чемпионат Англии.

Лучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканалом
Матчей АПЛ в РоSSии не будет
© Sky Sports

Английская Премьер-лига из-за полномасштабного вторжения РоSSии в Украину приостановила действие контракта с роSSийским телеканалом "Матч ТВ" на трансляцию в стране-агрессоре матчей АПЛ, сообщает The Athletic.

Соглашение с транслятором было рассчитано до 2028 года и оценивалось более чем в 50 миллионов евро, а решение о приостановлении контракта было принято на общем собрании клубов.

Отметим, что еще в марте Премьер-лига отказалась сотрудничать еще с одним роSSийским транслятором – Okko Sport.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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