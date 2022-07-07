"Нехай валять": олімпійський чемпіон Верняєв дав пораду шанувальникам "русского мира" у Донецьку

Гімнаст переживає за ситуацію у рідному Донецьку.

Верняєв чекає на повернення в український Донецьк
© НОК України

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів про настрої серед мешканців окупованого Росією Донецька.

"Літніх людей вже не переконаєш, надто молоді теж уже наслухалися, вони там трохи неадекватної думки. Але, мені здається, що я все частіше починаю чути, що люди починають ставити запитання: "Чому раніше так не було? Чому раніше не бомбили, а зараз бомбять?". Починають щось аналізувати та щось думати, але цього мало.

Чесно, я вважаю, що всі, хто хоче жити в "русском мире", нехай валять у Росію, а Донецьк - це завжди була і є Україна. Може я грубо сказав, але я вважаю, що це як, якщо ти прийдеш до мене додому і скажеш: "Ця кімната тепер моя, не заходь сюди". І я такий: "Ну, так. Вона ж завжди твоя була". Маячня якась, я не розумію", - сказав Верняєв в інтерв'ю YouTube-каналу Football Hub.


Данило Слесь, ZN.ua





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