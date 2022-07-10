Джокович став семиразовим чемпіоном Вімблдону

10 липня відбувся фінал чоловічого одиночного розряду Вімблдону-2022.

У вирішальному поєдинку зустрічалися третя ракетка світу Новак Джокович та австралієць Нік Киріос, який є 40-м номером світового рейтингу.

Поєдинок тривав 3 години 4 хвилини і завершився перемогою серба за підсумками чотирьох сетів - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Джокович здійснив 15 ейсів, на рахунку Киріоса 30 ейсів. В обох тенісистів було по сім подвійних помилок.

Для Новака Джоковича це вже сьомий титул на Вімблдоні та четвертий поспіль - раніше він перемагав у 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 та 2021 роках.

Також сербський тенісист здобув 21 титул на турнірах Великого шолома і випередив за цим показником Роджера Федерера (20). На першому місці за цим показником залишається Рафаель Надаль - 22 трофеї.

Варто зазначити, що цього року Вімблдон був позбавлений рейтингових очок через рішення не допускати до участі тенісистів з Росії та Білорусі через військове вторгнення в Україну. Таким чином, Джокович не отримає 2000 очок за перемогу і опуститься на сьоме місце в рейтингу ATP.