Джокович став семиразовим чемпіоном Вімблдону

Для Новака Джоковича це вже сьомий титул на Вімблдоні та четвертий поспіль - раніше він перемагав у 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 та 2021 роках.
Також сербський тенісист здобув 21 титул на турнірах Великого шолома і випередив за цим показником Роджера Федерера (20). На першому місці за цим показником залишається Рафаель Надаль - 22 трофеї.
Варто зазначити, що цього року Вімблдон був позбавлений рейтингових очок через рішення не допускати до участі тенісистів з Росії та Білорусі через військове вторгнення в Україну. Таким чином, Джокович не отримає 2000 очок за перемогу і опуститься на сьоме місце в рейтингу ATP.