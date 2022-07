Джокович став семиразовим чемпіоном Вімблдону

10 липня відбувся фінал чоловічого одиночного розряду Вімблдону-2022.

У вирішальному поєдинку зустрічалися третя ракетка світу Новак Джокович та австралієць Нік Киріос, який є 40-м номером світового рейтингу.

Поєдинок тривав 3 години 4 хвилини і завершився перемогою серба за підсумками чотирьох сетів - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Джокович здійснив 15 ейсів, на рахунку Киріоса 30 ейсів. В обох тенісистів було по сім подвійних помилок.