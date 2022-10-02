Українська каноїстка Бабак стала семиразовою чемпіонкою світу з марафону

Українка здобула золото в марафоні у Португалії.

Українська каноїстка Бабак стала семиразовою чемпіонкою світу з марафону
Бабак виграла сьоме золото ЧС у кар'єрі
© International Canoe Federation

Українська каноїстка Людмила Бабак виграла чемпіонат світу з гребного марафону.

Змагання відбуваються у португальському Понте-де-Ліма.

Бабак посіла перше місце в каное-одиночці на довгій дистанції (15,4 км), показавши час 1:25:49.80. До топ-3 увійшли Софія Кісбан (1:27:40,44) з Угорщини та британка Бетані Гілл (1:28:28,80), а ще одна українка Олена Циганкова (1:30:00,86) стала четвертою.

Для Бабак це вже сьома золота медаль чемпіонату світу з марафону у кар'єрі. Також вона є шестиразовою чемпіонкою Європи.


Данило Слесь, ZN.ua





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