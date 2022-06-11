Под Винницей чемпионка мира по пауэрлифтингу попала в смертельное ДТП: фото

В Хмельникском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием чемпионки мира по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе, информирует Апостроф.

ДТП произошло в четверг, 9 июня, в селе Пиковская Слободка. За рулем автомобиля Volkswagen находилась 26-летняя спортсменка, которая не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с деревом.

Водитель в результате ДТП травмировалась и была госпитализирована. В салоне авто на момент аварии также находились две пассажирки в возрасте 47 и 56 лет, умершие в больнице от полученных травм.

По факту гибели людей начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Если вина водителя будет доказана – ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Местное издание Gazetaham отмечает, что за рулем автомобиля находилась 26-летняя Марьяна Шевчук – Паралимпийская чемпионка мира по пауэрлифтингу. По словам журналистов, в салоне авто также находились проректор Винницкой академии непрерывного образования Галина Иваница и работница Пенсионного фонда Елена Гентош.

Пострадавших после ДТП госпитализировали в медицинское учреждение, однако медикам не удалось спасти двух пассажирок. Водитель Марьяна Шевчук находится в больнице на лечении, ее состояние оценивается как тяжелое.


Богдан Соловьев, Апостроф





Интересные новости
Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцевФутболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев
Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от УэльсаФутболисты сборной Украины прокомментировали поражение от Уэльса
Как в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось полеКак в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось поле
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
Блок рекламы


Похожие новости
Лучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканаломЛучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканалом
Усик удивил выбранной формой для тренировок: фотоУсик удивил выбранной формой для тренировок: фото
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
Американский боксер Хейни стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории ЛомаченкоАмериканский боксер Хейни стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории Ломаченко
Украина завоевала золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбеУкраина завоевала золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Украинец Кулиш завоевал золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбеУкраинец Кулиш завоевал золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Украинцы Костевич и Омельчук выиграли серебро на этапе Кубка мира по стрельбеУкраинцы Костевич и Омельчук выиграли серебро на этапе Кубка мира по стрельбе
Один из лучших футболистов мира заявил о желании покинуть "Баварию"Один из лучших футболистов мира заявил о желании покинуть "Баварию"
Футболист сборной Украины извинился за фото с роSSийским певцомФутболист сборной Украины извинился за фото с роSSийским певцом
Украинка Рыкун с рекордом выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингуУкраинка Рыкун с рекордом выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу
Последние новости
Подгружаем последние новости