Под Винницей чемпионка мира по пауэрлифтингу попала в смертельное ДТП: фото

В Хмельникском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием чемпионки мира по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе, информирует Апостроф .

ДТП произошло в четверг, 9 июня, в селе Пиковская Слободка. За рулем автомобиля Volkswagen находилась 26-летняя спортсменка, которая не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с деревом.

Водитель в результате ДТП травмировалась и была госпитализирована. В салоне авто на момент аварии также находились две пассажирки в возрасте 47 и 56 лет, умершие в больнице от полученных травм.

По факту гибели людей начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Если вина водителя будет доказана – ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Местное издание Gazetaham отмечает, что за рулем автомобиля находилась 26-летняя Марьяна Шевчук – Паралимпийская чемпионка мира по пауэрлифтингу. По словам журналистов, в салоне авто также находились проректор Винницкой академии непрерывного образования Галина Иваница и работница Пенсионного фонда Елена Гентош.

Пострадавших после ДТП госпитализировали в медицинское учреждение, однако медикам не удалось спасти двух пассажирок. Водитель Марьяна Шевчук находится в больнице на лечении, ее состояние оценивается как тяжелое.