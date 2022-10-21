Одна з найкращих тенісисток світу попалася на допінгу

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп повідомила, що тимчасово відсторонена від змагань через позитивну допінг-пробу.

"Сьогодні починається найважчий матч у моєму житті – боротьба за правду. Мені повідомили, що я здала позитивний аналіз на речовину під назвою роксадустат у дуже малій кількості. Протягом усієї кар'єри думки про шахрайство навіть не приходили мені у голову, оскільки це повністю суперечить всім цінностям, яким мене вчили.

Зіткнувшись із такою несправедливою ситуацією, я почуваюся цілком розгубленою. Я тимчасово відсторонена від змагань, але я боротимусь до кінця, щоб довести, що ніколи свідомо не приймала заборонені речовини, і я вірю, що рано чи пізно правда переможе", - написала Халеп у себе на сторінці в Instagram

Румунська тенісистка є дворазовою переможницею турнірів Великого шолома, а також різноманітних змагань WTA. Зараз Халеп займає дев'ятий рядок у турі.