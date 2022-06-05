Американский боксер Хейни стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории Ломаченко

Джордж Камбосос потерпел поражение у себя дома.

Американский боксер Хейни стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории Ломаченко
Хейни выиграл бой в Австралии
© Top Rank

В Мельбурне (Австралия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором встречались австралиец Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) и американец Девин Хейни (28-0, 15 КО).

Хейни действовал в спокойной манере и при этом контролировал ход боя. Камбосос пытался обострить ситуацию, а в девятом раунде даже отправил соперника на канвас, но рефери не зафиксировал нокдаун.

Хейни не пропускал в чемпионских раундах, в результате чего судьи отдали победу американцу по очкам единогласно - 116:112, 116:112 и 118:110.

Девин Хейни защитил титул WBC, а также отобрал у Камбососа пояса WBA, IBF и WBO. Американский боксер стал абсолютным чемпионом мира - первым в легком весе со времен Пернелла Уитакера (1990-1991).


Данил Слесь, ZN.ua





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