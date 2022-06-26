Український дзюдоїст Зантарая заявив про готовність відмовитися від усіх нагород на знак протесту проти війни

Український дзюдоїст Георгій Зантарая звернувся до всіх спортсменів світу із закликом виступити проти військової агресії Росії.

Звернення спортсмена опублікував Білоруський Фонд Спортивної Солідарності на YouTube.

"Мене звати Георгій Зантарая. Я - український дзюдоїст, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

За моєю спиною знаходиться зруйнований спорткомплекс, де сотні дітей займалися дзюдо. Російські окупанти зруйнували не тільки цей спорткомплекс, а й сотні подібних в Україні. Вони руйнують наші домівки, лікарні, школи та вбивають наших людей.

Це не просто вторгнення на українську землю, а спроба знищити все українське, все те, що прагне бути вільним.

Від перших днів війни мільйони українців почали боронити нашу країну від ворога. Серед них сотні спортсменів зі зброєю в руках захищають та боронять незалежність нашої країни. 59 спортсменів вже ніколи не почнуть готуватися до змагань.

У цей час росіяни беруть участь у міжнародних змаганнях. Звісно, можна розповідати про несправедливість у відношенні до спортсменів, говорити, що вони не причому і використовувати кліше спорт «поза політикою».

Але як ставитися до того, що більшість цих спортсменів не тільки підтримують диктаторський режим своєї країни, а й схвалюють так звану "спеціальну операцію". Хтось мовчить, відвертає очі від факту загибелі десятка тисячі невинних людей. Для когось це все «не так однозначно».

Не можна мовчати, тому я говорю в голос. Висловлюйтесь проти війни і змагайтесь проти неї. Беріть участь у міжнародних змаганнях не тільки за бали, секунди і метри, а за звичайні життєві цінності, олімпійські цінності.

Оголошуйте свою позицію, підписуйте антивоєнну декларацію спортсменів. Кожен підпис, кожен жест солідарності вкрай важливий для нашої держави і всього світу. Я готовий відмовитися від своїх нагород, оскільки жодна медаль не варта людського життя", - сказав Зантарая.