"Никогда не забуду": футболист сборной Украины Сидорчук рассказал о первых эмоциях команды после поражения от Уэльса

Полузащитник отметил, что в раздевалке царила тишина.

Сидорчук поблагодарил болельщиков за поддержку
© УАФ

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как национальная команда переживала поражение от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду... 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще два часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей.

Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.

Также хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарона Рэмзи, зашедшего после матча в раздевалку и подошедшего к каждому. Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки. Главная победа страны ждет нас впереди. Слава Украине!", - написал Сидорчук в Instagram.


Данил Слесь, ZN.ua





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