"Никогда не забуду": футболист сборной Украины Сидорчук рассказал о первых эмоциях команды после поражения от Уэльса

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как национальная команда переживала поражение от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду... 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще два часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей.

Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.