Зібрано повний комплект медалей: Україна здобула бронзу чемпіонату Європи з фехтування

Жіноча команда здобула нагороду в Туреччині.

Зібрано повний комплект медалей: Україна здобула бронзу чемпіонату Європи з фехтування
Українки перемогли Швейцарію у бронзовому матчі
© НОК України

Жіноча збірна України здобула перемогу у матчі за бронзу на чемпіонаті Європи з фехтування, який проходить у турецькій Анталії.

Українки здобули нагороду в командній шпазі. У бронзовому поєдинку збірна України здобула перемогу над Швейцарією з рахунком 45:42.

Україну представляли шпажистки Інна Бровко, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль та Владислава Харькова.

Для жіночої збірної України це перша медаль ЧЄ за останні 17 років. На турнірі у Туреччині українці зібрали повний комплект нагород - індивідуальне золото на шпагах виграла Владислава Харькова, а срібло на шаблях здобула чоловіча збірна України.


Данило Слесь, ZN.ua





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