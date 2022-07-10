Україна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграх

Українські спортсмени вибороли 13 нагород у другий день змагань на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі.

Українці потрапляли на призові місця у чотирьох видах спорту - у підводному плаванні, карате, пауерліфтингу та сумо.

Чемпіонами Всесвітніх ігор стали Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (пауерліфтинг), а також сумоїсти Світлана Яромка та Важа Даіаурі. При цьому Яромка в українському фіналі здолала Івану Березовську.

За підсумками двох днів змагання збірна України має 17 медалей - 6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових. Це дозволяє команді посідати друге місце в медальному заліку після Колумбії.

Всесвітні ігри є аналогом Олімпіади для неолімпійських видів спорту.