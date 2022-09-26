Україна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслування

Українці успішно виступили на турнірі у Чехії.

Україна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслування
Українці увійшли до топ-6 медального заліку
© XSport

Збірна України здобула сім медалей на чемпіонаті світу-2022 з академічного веслування, який завершився у чеському Рачіце.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Шість нагород виграли паралімпійці. Золоті медалі здобули Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (парні двійки, мікст, PR2) та Роман Полянський (чоловічі одинаки, PR1).

Ще чотири бронзи у паравеслуванні виграли Анна Айсанова, Андрій Сивих та Дмитро Херез, Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, а також Ганна Шеремет.

В академічному веслуванні єдину медаль виграв дует Станіслава Ковальова та Ігоря Хмари, які стали бронзовими призерами.

Україна показала найкращий результат щодо кількості медалей за всю історію виступів на ЧС. Українці посіли шосте місце у медальному заліку.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Пакети не забувайте": український тенісист Долгополов відреагував на мобілізацію до РФ"Пакети не забувайте": український тенісист Долгополов відреагував на мобілізацію до РФ
"Чотири місяці не бачила маму": відома українська синхроністка розповіла про початок війни у Харкові"Чотири місяці не бачила маму": відома українська синхроністка розповіла про початок війни у Харкові
Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдоРосію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі наційЗбірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй
Шевченко та "Мілан" допоможуть реконструювати стадіон в ІрпеніШевченко та "Мілан" допоможуть реконструювати стадіон в Ірпені
Блок рекламы


Похожие новости
Україна забила п'ять голів Вірменії у Лізі наційУкраїна забила п'ять голів Вірменії у Лізі націй
Україна програла Словаччині у першому матчі за вихід на молодіжний чемпіонат Європи з футболуУкраїна програла Словаччині у першому матчі за вихід на молодіжний чемпіонат Європи з футболу
Петраков дав останній коментар перед матчем Ліги націй Вірменія – УкраїнаПетраков дав останній коментар перед матчем Ліги націй Вірменія – Україна
Росію потрібно ізолювати від усього світу – ЯрмоленкоРосію потрібно ізолювати від усього світу – Ярмоленко
Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдоРосію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
Названий найоплачуваніший футболіст світуНазваний найоплачуваніший футболіст світу
Україна не прийматиме Євробаскет-2025Україна не прийматиме Євробаскет-2025
Україна виграла золото чемпіонату Європи з кульової стрільбиУкраїна виграла золото чемпіонату Європи з кульової стрільби
Українець завоював медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільбиУкраїнець завоював медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Україна обійшла Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФАУкраїна обійшла Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Последние новости
Подгружаем последние новости