Україна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслування

Збірна України здобула сім медалей на чемпіонаті світу-2022 з академічного веслування, який завершився у чеському Рачіце.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Шість нагород виграли паралімпійці. Золоті медалі здобули Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (парні двійки, мікст, PR2) та Роман Полянський (чоловічі одинаки, PR1).

Ще чотири бронзи у паравеслуванні виграли Анна Айсанова, Андрій Сивих та Дмитро Херез, Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, а також Ганна Шеремет.

В академічному веслуванні єдину медаль виграв дует Станіслава Ковальова та Ігоря Хмари, які стали бронзовими призерами.

Україна показала найкращий результат щодо кількості медалей за всю історію виступів на ЧС. Українці посіли шосте місце у медальному заліку.