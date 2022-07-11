Україна виграла п'ять медалей у третій день Всесвітніх ігор-2022

Українці залишаються у топ-3 медального заліку.

Україна виграла п'ять медалей у третій день Всесвітніх ігор-2022
Іванна Березовська перемогла у відкритих змаганнях
© Isport

На Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі відбувся третій день змаганнь, за підсумками якого збірна України виграла п'ять медалей.

Українські спортсмени виступали у трьох видах спорту - пауерліфтингу, парашутному спорті та сумо. У двох із них вдалося здобути нагороди.

У пауерліфтингу чемпіоном став Олексій Бичков (важка вага), тоді як Тетяна Мельник здобула бронзу у надважкій вазі.

У сумо українці виграли ще три медалі - Іванна Березовська стала чемпіонкою, а Світлана Ярьомка замкнула топ-3 у відкритих змаганнях у жінок. Варто зазначити, що Березовська перемогла Ярьомку у півфіналі.

Ще одним призером у сумо став Олександр Вересюк, в активі якого третє місце у відкритих чоловічих змаганнях.

У медальному заліку Україна знаходиться на третьому місці з 22 медалями в активі - 8 золотих, 6 бронзових та 8 срібних.

Топ-3 медального заліку:

1. Німеччина - 14 (9+1+4)

2. Колумбія - 18 (8+7+3)

3. Україна - 22 (8+6+8)

Всесвітні ігри є аналогом Олімпіади для неолімпійських видів спорту.


Данило Слесь, ZN.ua





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