"Не маю права їх засуджувати": лідер "Шахтаря" висловився про легіонерів, які залишили клуб

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, як він ставиться до рішення іноземних гравців покинути клуб.

"Я не маю права їх засуджувати. Ми розуміємо, що дуже складна обстановка в нашій країні. Щодня ведуть обстріл наших міст, тому ми можемо зрозуміти іноземних футболістів, які переживають за свої сім'ї, своє життя.

Вони користуються цим правилом, яке, на мою думку, є несправедливим для клубів, але для безпеки футболісти мали це право і вони ним скористалися. Тому ми не маємо права засуджувати їх", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо, Марлон, Ісмаїлі та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

Єдиним легіонером у команді залишився Траоре, а також "гірники" підписали хорвата Джурасека.