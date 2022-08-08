"Не маю права їх засуджувати": лідер "Шахтаря" висловився про легіонерів, які залишили клуб

Донеччани залишилися майже без усіх легіонерів.

У "Шахтарі" виступає всього два іноземні футболісти
© ФК Шахтер

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, як він ставиться до рішення іноземних гравців покинути клуб.

"Я не маю права їх засуджувати. Ми розуміємо, що дуже складна обстановка в нашій країні. Щодня ведуть обстріл наших міст, тому ми можемо зрозуміти іноземних футболістів, які переживають за свої сім'ї, своє життя.

Вони користуються цим правилом, яке, на мою думку, є несправедливим для клубів, але для безпеки футболісти мали це право і вони ним скористалися. Тому ми не маємо права засуджувати їх", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньо, Сіпріано, Соломон, Додо, Марлон, Ісмаїлі та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

Єдиним легіонером у команді залишився Траоре, а також "гірники" підписали хорвата Джурасека.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федераціїРосіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Блок рекламы


Похожие новости
Усик викупив права на трансляцію реваншу проти ДжошуаУсик викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа
Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"
Черговий легіонер "Шахтаря" офіційно визначився із новим клубомЧерговий легіонер "Шахтаря" офіційно визначився із новим клубом
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Ексфутболіст збірної України Зозуля залишив іспанський клубЕксфутболіст збірної України Зозуля залишив іспанський клуб
Футболіст збірної України заявив про бажання покинути клуб, який тренує росіянинФутболіст збірної України заявив про бажання покинути клуб, який тренує росіянин
Франція заборонила баскетболістам своїх збірних виступати за клуби з Росії та БілорусіФранція заборонила баскетболістам своїх збірних виступати за клуби з Росії та Білорусі
Бразильський ветеран "Шахтаря" покинув клубБразильський ветеран "Шахтаря" покинув клуб
У зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферуУ зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферу
Последние новости
Подгружаем последние новости