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2022-06-01
Украинка Гангур завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Спортсменка удачно выступила в Тиране.
Гангур - чемпионка Европы© Sport Arena
Украинка Мария Гангур стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Албании.
Гангур выиграла три медали в весовой категории до 64 кг, две из которых — золотые.
Мария выиграла малую золотую медаль в рывке (102 кг) и малую бронзовую медаль в толчке (120 кг).
С суммарным результатом в 222 кг Гангур заняла первое место, опередив Нурай Гунгор из Турции.
Отметим, что на чемпионате Европы в Тиране украинские тяжелоатлеты уже выиграли 11 медалей. На турнире украинскую команду представляют 18 спортсменов.
Алексей Леоничев, ZN.ua