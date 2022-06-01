Украинка Гангур завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинка Мария Гангур стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Албании.

Гангур выиграла три медали в весовой категории до 64 кг, две из которых — золотые.

Мария выиграла малую золотую медаль в рывке (102 кг) и малую бронзовую медаль в толчке (120 кг).

С суммарным результатом в 222 кг Гангур заняла первое место, опередив Нурай Гунгор из Турции.

Отметим, что на чемпионате Европы в Тиране украинские тяжелоатлеты уже выиграли 11 медалей. На турнире украинскую команду представляют 18 спортсменов.