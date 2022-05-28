Украина впервые в истории завоевала золото чемпионата Европы по джиу-джитсу

Украинка принесла стране историческую награду.

Украина впервые в истории завоевала золото чемпионата Европы по джиу-джитсу
Голуб победила в Израиле
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Украинка Богдана Голуб победила на чемпионате Европы-2022 по джиу-джитсу, который проходит в израильском городе Нагария, сообщает официальный сайт Ассоциации джиу-джитсу.

Голуб победила в системе не-ваза (вид борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу соперника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок).

Украинка выступает в весовой категории до 63 кг. Это золото чемпионата Европы по джиу-джитсу стало первым в истории Украины.

Джиу-джитсу - общее название, применяемое для японских боевых искусств, включающих в себя техники работы с оружием и без него; искусство рукопашного боя, основным принципом которого является "мягкая", "податливая" техника движений.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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