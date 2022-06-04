В расположение сборной Украины прибыл легионер из Франции

Полузащитник французского "Бордо" Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины.

Главный тренер команды Александр Петраков довызвал его в национальную команду.

Футболист прибыл в команду после получения британской визы. Сборная находится в Кардиффе и готовится к финалу плей-офф за выход на ЧМ-2022 против команды Уэльса.

Напомним, матч Уэльс – Украина состоится 5 июня. Начало поединка – в 19:00.

Данил Игнатенко является воспитанником запорожского "Металлурга", а его переход в "Шахтер" состоялся в 2016-м году. С тех пор он успел побывать на правах аренды в "Мариуполе", "Ференцвароше", и "Днепре-1".

С октября 2020 года Игнатенко выступал за "Днепр-1". В январе нынешнего года Игнатенко был отдан в аренду в "Бордо". Во Франции 25-летний игрок провел 11 матчей, отметившись тремя результативными передачами.