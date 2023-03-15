В Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умови

Для цього мають бути вирішені проблеми з кримінальними справами проти керівництва УАФ, інформує ZN.ua.

В Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умови
В Іспанії допускають повернення України до заявки

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) підтвердила спільну з Португалією домовленість із Марокко про подання заявки на проведення чемпіонату світу 2030 року. Марокканці замінили в компанії трьох країн Україну.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

При цьому RFEF наголосила, що Україна ще може стати четвертою країною у заявці, але для цього Українській асоціації футболу (УАФ) необхідно вирішити проблему із кримінальними справами президента організації Андрія Павелка.

"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що УАФ та її президент подолають труднощі, з якими зіткнулися зараз, щоб подати спільну заявку від чотирьох країн", – сказано у заяві.

Очікується, що за проведення турніру змагатимуться ще дві групові заявки: Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, а також Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі. Господарі чемпіонату світу 2030 року будуть обрані на 74-му Конгресі ФІФА наступного року.


Данило Слесь, ZN.ua





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