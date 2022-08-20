"Шахтар" та "Динамо" представили заявки на новий сезон УПЛ

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" представили заявки на новий сезон УПЛ.

Заявка "Шахтаря":

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій П'ятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар'ян Фаріна, Едуард Козік, Віктор Корнієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Олексій Кащук.

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Зазначимо, що вперше з 2002 року у заявці "Шахтаря" на УПЛ немає бразильців.

Заявка "Динамо":

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Юрій Авраменко, Денис Ігнатенко, Дмитро Погорілий.

Захисники: Микита Бурда, Томаш Кендзера, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Денис Попов, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Назар Балаба, Артем Бенедюк, Данило Білокінь, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олексій Гусєв, Ілля Забарний, Арсен Філатов.

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Максим Бойченюк, Максим Василець, Артем Грохольський, Іван Котуха, Навин Малиш, Андрій Маткевич, Юрій Михайлов, Артем Слюсар, Максим Антон Царенко, Назар Янчишин, Олександр Яцик.

Нападники: Денис Антюх, Артем Бесєдін, Владислав Супряга, Владислав Ванат, Ігор Горбач, Микита День, Максим Зоренко, Дмитро Кремчанин.

"Шахтар" 23 серпня у першому турі УПЛ зустрінеться з "Металістом 1925", а "Динамо" свій стартовий матч турніру проведе 28 серпня проти команди "Дніпро-1".