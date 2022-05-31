Украинский футболист отпраздновал завершение сезона на вечеринке в Москве

Украинский футболист московского "Динамо" Иван Ордец отпраздновал завершение сезона на вечеринке в столице РоSSии.

Московский клуб завершил сезон на третьем месте в чемпионате РоSSии и стал финалистом Кубка.

По завершении финального матча Кубка РоSSии против "Спартака" команда устроила празднование, на котором присутствовал и украинский игрок. Футболист праздновал с другими игроками завершение сезона, танцевал и веселился в компании россиян.

Напомним, Иван Ордец известен по выступлениям в "Ильичевце" и "Шахтере". В составе сборной Украины провел 12 матчей, забил 1 мяч.

В июне 2019 года перешел в московское "Динамо". С роSSийским клубом подписал контракт на 3 года. После полномасштабного вторжения РоSSии в Украину 24 февраля уроженец Волновахи (Донецкая область) не покинул Москву, а продолжил свои выступления за "Динамо".