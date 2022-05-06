Клубы УПЛ рассматривают три страны для проведения осенней части сезона - СМИ

Решение относительно нового сезона будет принято позже, информирует ZN.ua.

Клубы УПЛ рассматривают три страны для проведения осенней части сезона - СМИ
Детали нового сезона УПЛ пока не утверждены
© Динамо Киев от Шурика

Клубы украинской Премьер-лиги рассматривают несколько вариантов для проведения осенней части нового сезона, сообщает "ТаТоТаке".

По данным источника, рабочая группа изучает три формата. Первый - проводить матчи по привычной схеме, второй - перенести поединки УПЛ на запад Украины, а третий - начать сезон за пределами страны.

Если будет принято решение в пользу третьего формата, то приоритетом является турецкая Анталья, где украинские клубы регулярно проводят тренировочные сборы. Этот вариант является наиболее выгодным и в финансовом плане. Также рассматриваются Польша и Словакия.

Окончательное решение во многом будет зависеть от ситуации на фронте.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.


Данил Слесь, ZN.ua

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