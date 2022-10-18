Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперників у фінальній частині Євро-2023.

На церемонії жеребкування у Бухаресті стало відомо про те, що Україна зіграє у групі B із Румунією, Іспанією та Хорватією.

Нагадаємо, підопічні Ротаня у плей-офф кваліфікації на Євро-2023 за сумою двох матчів зуміли пройти команду Словаччини.

Чемпіонат Європи-2023 пройде з 21 червня по 8 липня наступного року у Румунії та Грузії. У плей-офф молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Також турнір стане кваліфікацією на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Для молодіжної збірної України це буде третій виступ у фінальній частині Євро в історії.