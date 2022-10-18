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2022-10-18
Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперників у фінальній частині Євро-2023
Українці зуміли пробитися до вирішальної стадії турніру, інформує
Матчі квартету пройдуть у Румунії© Sport Arena
Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперників у фінальній частині Євро-2023.
На церемонії жеребкування у Бухаресті стало відомо про те, що Україна зіграє у групі B із Румунією, Іспанією та Хорватією.
Нагадаємо, підопічні Ротаня у плей-офф кваліфікації на Євро-2023 за сумою двох матчів зуміли пройти команду Словаччини.
Чемпіонат Європи-2023 пройде з 21 червня по 8 липня наступного року у Румунії та Грузії. У плей-офф молодіжного чемпіонату Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Також турнір стане кваліфікацією на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Для молодіжної збірної України це буде третій виступ у фінальній частині Євро в історії.
Олексій Леонічев, ZN.ua